Bibliotheek Hoorn nodigt uit tot dialoog met 'levende boeken'

"Met de Human Library kun je in dialoog gaan met iemand die een onalledaags levensverhaal heeft. Met als doel het wegnemen van vooroordelen en taboes. Meestal neem je die namelijk pas echt weg als je met elkaar in gesprek gaat. Zo is er iemand die een dwarslaesie heeft die vertelt dat seksualiteit er nog steeds toe doet. Je kunt echt de diepte ingaan tijdens het gesprek. Iets waar we tegenwoordig bijna nooit de tijd voor nemen", aldus Charlotte Dwyers van Bibliotheek Hoorn. Op één persoon na komen alle 'levende boeken' uit West-Friesland.