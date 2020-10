Autobrand aan Alkmaarse Oudegracht aangestoken: "Dit is geen zuivere koffie"

ALKMAAR - Harde knallen en flinke vlammen: vannacht stond aan de Oudegracht in Alkmaar een auto in brand. De politie vermoedt brandstichting en zoekt naar getuigen met eventueel videobeelden. Buren beamen: "Dit moet haast wel een wraakactie zijn." De eigenaresse reageert geschrokken.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vermoedens zijn van brandstichting, omdat de auto volledig is uitgebrand. Buren denken dat deze brand niet op zichzelf staat.

Een aantal denkt te weten van wie de auto is en merkt op dat er vaker 'problemen' zijn. Niet met branden, maar overlast en politie die langsrijdt bij de woning van de vermoedelijke eigenaar van de auto, die vlakbij woont. "Dit is echt geen zuivere koffie", zegt een buurman.

Hier wilde de politie niets over zeggen. Volgens de woordvoerder staat het onderzoek naar deze brand nog op zichzelf.



De eigenaresse van de auto heeft inmiddels laten weten aan NH Nieuws aangifte te doen. Ze is erg geschrokken en heeft vannacht niets door gehad van de brand in haar auto.

Beangstigend

Hoewel de vlammen best fel waren, is de brand ook aan veel buren voorbij gegaan. Een buurman die al 64 jaar aan de gracht woont vertelt: "Ik heb niets gehoord. Maar dit soort dingen gebeuren hier ook niet vaak. Dit is de eerste autobrand sinds al die tijd dat ik hier woon."

Een andere buurvrouw, die ook niets heeft gehoord, vind dat best zorgelijk. "Beangstigend, want ik lig vlakbij en voor hetzelfde geld gebeurt er wat in je eigen huis."

Als je beelden hebt van de brand of andere tips, kan je je melden bij de politie.