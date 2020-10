Plannen woningbouw Obdam lopen enkele maanden vertraging op

OBDAM - Er wordt al jaren niet gebouwd in Obdam en dus is er een groot tekort aan starterswoningen. Dat vertelt Johan Ursem, raadslid van CDA Koggenland. Het stuk grond aan de Hofland, specifiek op de plek grenzend aan het Dubbelspoor, zou een oplossing kunnen bieden. CDA Koggenland diende hierover een motie in. Na een vliegende start, waarin de motie unaniem werd aangenomen, lopen de ontwikkelingen vertraging op.

"We zien dat er een woningprobleem is in Obdam. Er wordt in veel kernen gebouwd, maar in Obdam en Hensbroek niet", vertelt Johan Ursem, raadslid van CDA Koggenland. Er is volgens Ursem al een aantal jaar niet gebouwd in Obdam, waardoor er dus een groot tekort aan starterswoningen is.

Van bedrijventerrein tot woningbouw

CDA Koggenland heeft daarom in juni een motie ingediend om het stuk grond aan de Hofland - nu nog bestemming bedrijventerrein voor kantoren - om te zetten naar bestemming woningbouw. En tegelijkertijd om met een bouwpartij een plan te maken voor eengezinswoningen die te koop komen voor maximaal 250.000 euro. Die motie werd unaniem gedragen door de raad en de wethouder zou ermee aan de slag gaan.

We zijn inmiddels ruim 24 weken verder en in afgelopen gemeenteraadsvergadering blijkt dat de plannen vertraging hebben opgelopen. De (toen nog) wethouder Caroline van de Pol laat weten dat er pas onlangs een besluit over is genomen, omdat het college een negatief advies ontving over het omzetten van het bestemmingsplan.

Laatste stukje bedrijventerrein

Reden voor het negatieve advies is dat dit het laatste stukje bedrijventerrein is in de gemeente. Van de Pol liet in de raadsvergadering echter ook weten dat het college het advies niet zou opvolgen. "Het gaat alleen om kantoren, daar is gewoon geen vraag naar op dit moment. Dus wat dat betreft kan ik u vertellen dat het plan tot woningbouw nu gerealiseerd gaat worden", aldus Van de Pol in de raadsvergadering.

Tekst gaat verder onder de video.