Texelse wethouder Vlaming neemt ontslag na breuk van GroenLinks met coalitie

Dat meldt onze mediapartner Texelse Courant. Als het aan Vlaming en GroenLinks had gelegen, was hij doorgegaan als wethouder omwille van de bestuurscontinuïteit.

Texels Belang en VVD hebben een nieuwe coalitie gevormd met de PvdA die ook een nieuwe wethouder levert (Remko van de Belt) waardoor er voor GroenLinks geen plek blijft in het college.

Hoop

Vlaming liet in een verklaring weten dat er nog hoop was op het herstellen van de breuk, maar dat er sinds de breuk niet meer met GroenLinks is gesproken waardoor er kennelijk ook geen interesse was in het herstellen van de breuk.

"Klaarblijkelijk wordt de breuk gekoesterd. Als dan ook bij de anderen geen belangstelling is om met elkaar door te gaan, heeft het ook voor mij geen zin om te wachten op een soort 'relatietherapie' die niet gewild is."

Goud

Vlaming, die onder meer welzijn in zijn portefeuille had, brak bij zijn afscheid een lans voor de mensen met wie hij sinds begin 2019 als wethouder werkte. "Met de medewerkers van het Sociaal Team, van De Bolder en al die anderen hebben we goud in handen. Voor de raad en voor mijn opvolger: voor goede honing heb je werkers, de bijen, nodig. Maar nog veel belangrijker zijn de bloeiende velden die de nectar leveren. Laat Texel bloeien als een bloemenzee."

Vlaming, die al in 1990 raadslid voor GroenLinks werd op Texel, volgde in januari 2019 Sander van Knippenberg op, nadat hij voortijdig als wethouder was vertrokken.