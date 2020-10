Hilversum zet alles op alles om lokale horeca uit handen te houden van 'coronacriminelen'

Hilversum zegt de eerste signalen binnen te krijgen van zogeheten ondermijnende situaties als gevolg van de coronacrisis. Eerder leek de crisis dat effect nog niet te hebben op Hilversum, maar sinds de laatste weken wel. "Naarmate de coronacrisis langer voortduurt en de overbruggingsmaatregelen vanuit de overheid versoberen, zullen de kwetsbare sectoren

aantrekkelijker worden voor criminelen", aldus burgemeester en wethouders aan de Hilversumse gemeenteraad.

Als voorbeelden van zogenaamde goede deals waar horecabedrijven voor zouden kunnen vallen worden bijvoorbeeld genoemd dat criminelen een deel van de horecazaken huren om er mensen illegaal te laten gokken of om een bepaald deel om te bouwen tot hennepplantage. Daarnaast zou het kunnen dat ondernemers in slechte tijden hun zaak verkopen en dat deels zwart doen waarmee geld witgewassen kan worden.

Hilversum zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Daarvoor wordt onder meer samengewerkt met de politie, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst. "We blijven hard werken aan een veiliger en leefbaarder Hilversum, ook in coronatijd. De sluitingen van panden waar ontoelaatbare activiteiten plaatsvinden, zoals cocaïnehandel of hennepkweek, gaan ook in coronatijd gewoon door. In het afgelopen half jaar zijn er bijvoorbeeld acht drugspanden op last van de burgemeester gesloten."

Ondernemers helpen

Hilversum laat verder weten ondernemers de komende tijd te blijven steunen om de coronacrisis door te komen. Er wordt een overzicht gemaakt welke steunpakketten er nog ingezet kunnen worden.

Vast staat dat onder meer de lokale heffingen voor ondernemers uitgesteld zijn tot het einde van het jaar, wat ondernemers scheelt in vaste lasten.