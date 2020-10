Corona-risico in regio's Noordkop, Alkmaar en Westfriesland van 'zorgelijk' naar 'ernstig'

NOORD-HOLLAND - Lang leken de noordelijke regio's van de provincie gevrijwaard te blijven van grote aantallen besmette mensen. Inmiddels is duidelijk dat ook de regio's Noordkop, Alkmaar en Westfriesland de dans ook deze tweede coronagolf niet ontspringen. Het risiconiveau is gisteren namelijk verhoogd van 'zorgelijk' naar 'ernstig'.

De Noordkop & Texel, de regio Alkmaar en de regio Westfriesland vallen alledrie onder de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Hoewel de cijfers van gemeente tot gemeente verschillen, is het aantal besmettingsgevallen in de regio als geheel inmiddels zo ver opgelopen dat er het op een na hoogste risiconiveau (3): 'ernstig'. Eergisteren werden er 243 mensen positief getest, wat neerkomt op

Het geïsoleerde Texel blijft een vreemde eend in de bijt: daar werd eergisteren slechts één besmetting vastgesteld. In de andere gemeenten is het aantal positief geteste inwoners groter. De gemeente Drechterland is koploper: per 10.000 inwoners werden daar eergisteren 6 personen positief getest, wat in de praktijk op 11 besmettingsgevallen neerkomt. Drechterland wordt op de voet gevolgd door Bergen, met eergisteren 5 positief geteste mensen per 10.000 inwoners (16 besmettingen).

Andere regio's zeer ernstig

Waar het risiconiveau in de noordelijke regio's van 'zorgelijk' naar 'ernstig' is gegaan, geldt in de zuidelijke regio's inmiddels de hoogste alarmfase (4, zeer ernstig). Zo gingen 't Gooi en Kennemerland gisteren van 'ernstig' naar 'zeer ernstig'. In Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland was dat risiconiveau al van kracht.