Gemeente roept spotters op: 'Kom niet naar Schiphol voor laatste landing KLM-Boeing 747'

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Zondag wordt er opnieuw gevreesd voor een grote toestroom van vliegtuigspotters die de laatste landing ooit op Schiphol zelf willen zien of vastleggen. In maart negeerden tientallen spotters de oproep van de gemeente Haarlemmermeer om niet naar de landingsbaan te komen. Dat bleek achteraf niet de laatste landing te zijn, want enkele dagen later besloot KLM drie Boeing 747-400's nog langer te laten doorvliegen met alleen vracht.

Spottersplaats afsluiten

Burgemeester Marianne Schuurmans overweegt de spottersplaatsen zondag af te sluiten als haar oproep opnieuw in de wind wordt geslagen of fans van het toestel onvoldoende afstand van elkaar houden. Rondom Schiphol zal er gehandhaafd worden door de Koninklijke Marechaussee, politie en boa's.

Livestream

NH Nieuws zorgt voor een livestream van de laatste landing van KLM's Boeing 747-400. Het toestel, de 'City of Vancouver', wordt rond 16.30 uur op Schiphol verwacht. Het toestel komt vanuit Shanghai met aan boord alleen vracht, cabinepersoneel en de piloten. De aankomst van de KL894 is live te volgen op nhnieuws.nl, op onze app en Facebookpagina en op het YouTube-kanaal van NH Airtime.