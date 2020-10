De Peiling: Hoe vind jij de informatievoorziening over corona?

Hoeven ze jou niets meer te vertellen over mondkapjes, ventileren en afstand houden, of vind je informatie over het coronavirus en de regels soms tegenstrijdig en roept het veel vragen bij je op? Wij gaan vandaag op zoek naar de antwoorden in een live-uitzending op radio, tv en onze online kanalen.

Waar moet je nu wel of niet een mondkapje op? Kan ik nog wel veilig naar de markt bij mij in de buurt? En hoe moet ik mijn huis ventileren nu het buiten kouder begint te worden? De afgelopen dagen zijn we op het mailadres [email protected] overstelpt met Noord-Hollandse coronavragen. Die vragen gaan we vandaag beantwoorden.

Wat vind jij?

Ben jij tevreden met de informatie die je via de media en de overheid krijgt over het coronavirus? Zijn de maatregelen die verspreiding van het virus tegen moeten gaan je voldoende duidelijk of is er nog heel wat ruimte voor verbetering? We horen het graag van je!