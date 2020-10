Van 'ernstig' naar 'zeer ernstig': nu hoogste corona-risiconiveau in 't Gooi

'T GOOI - Voor zover ze nog niet rinkelden, doen de corona-alarmbellen in 't Gooi dat nu ongetwijfeld wel. Het aantal coronabesmettingen in het gebied onder de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek loopt namelijk zo hard op, dat er sinds gisteren het hoogste risiconiveau geldt.

Waar er een paar dagen geleden in de regio per 100.000 mensen nog 'maar' 32 mensen besmet bleken, is dat aantal inmiddels opgelopen tot 56 gevallen per 100.000 inwoners. Eergisteren werden 145 mensen positief getest op het virus.

Het is niet de eerste veiligheidsregio in Noord-Holland waarvoor de hoogste alarmfase (4) gaat gelden. Eerder kleurden Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland al donkerrood op de coronakaart.