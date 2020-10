Blind en Klaassen vinden dat Ajax een gelijkspel had verdiend

"Ik denk dat we best gelijk hadden kunnen spelen", zegt Blind tegen Ziggo Sport. "Tegen deze topclub hebben we best een aantal goede kansen uitgespeeld. We hadden er echter tenminste een moeten benutten."

Tevreden is hij vanzelfsprekend niet. "Het gaat om het resultaat en dat was niet goed", vervolgt hij. "In de meeste wedstrijden gaat het nu eenmaal om de details, die moeten goed zijn. En dat was bij ons vanavond niet het geval. Dat mogen we onszelf verwijten, hoewel we een goede wedstrijd hebben gespeeld."

Davy Klaassen: "Krijgen een klotegoal tegen"

"Ik denk wel dat we een puntje hadden verdiend", beaamt Davy Klaassen bij SBS6. "Het klopt dat we voldoende kansen hebben gecreëerd, maar dan moet de bal er wel ingaan. En dan krijgen we ook nog zo'n klotegoal (eigen doelpunt, red.) tegen. Dat is gewoon zonde."