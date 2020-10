Arne Slot: "De afgelopen dagen waren hectisch"

NAPELS - AZ-trainer Arne Slot heeft een aantal hectische dagen achter de rug. In een voetbaljaar waarin vanwege de corona crisis tot op heden nog niets normaal verloopt, is ook rondom het duel Napoli - AZ weer heel veel te doen.

"De afgelopen dagen waren hectisch", zegt Slot. "In eerste instantie was er teleurstelling na het gelijke spel tegen VVV, maar dat werd snel naar achter gedrukt vanwege de vele corona besmettingen. Gelukkig hebben de meesten geen klachten maar twee hebben er behoorlijk last van gehad."

En daar bleef het niet bij. Vanwege de vele besmettingen was het doorgaan van de wedstrijd even onzeker. "Ik heb eigenlijk wel altijd het vertrouwen gehad dat het door zou gaan, omdat we heel veel spelers op onze lijst hebben staan. En zowel de autoriteiten in Nederland als hier hebben geen probleem met het doorgaan van de wedstrijd."