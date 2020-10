Een gebed zonder einde: heilige communie in Volendam gaat door, ouders ontevreden

VOLENDAM - De Stuurgroep Communie (vertegenwoordigers van alle scholen en het kerkbestuur) heeft besloten de communieviering in aangepaste vorm tóch door te laten gaan begin november. Ondanks de boosheid van ruim tweehonderd ouders die liever zien dat de heilige viering in het vissersdorp wordt verplaatst. "Een verplaatsing van de communievieringen naar volgend jaar is echt onmogelijk", schrijft het kerkbestuur.

Eerder deze week schreven de ouders in een anonieme brief dat het in hun ogen verschrikkelijk is dat de viering komenden weekenden doorgaat, terwijl de coronabesmettingen in het dorp steeds hoger oplopen. "Daarnaast is vanwege de coronamaatregelen niet iedereen welkom in de kerk", schrijven ze in de brief ondertekend door 'de ouders van de communicanten'.

De Stuurgroep Communie is naar aanleiding van de brief opnieuw om tafel gaan zitten en blijft bij hun standpunt: "Ook volgend jaar is er een kans dat communievieringen wederom in aangepaste vorm moeten. En het ontbreekt aan capaciteit en beschikbare data om communievieringen van een dubbele omvang te organiseren."