Gratis lessen voor kinderen ten einde: "Fijn dat ouders niet veel hoeven te betalen"

ZAANDAM - De laatste gratis workshops voor kinderen in het Zaanse Kogerveld zijn achter de rug. In totaal deden zo’n 150 kinderen mee aan de reeks van acht woensdagmiddagen met verschillende activiteiten. “Het was het drukste Cruyff Court-evenement van het land, dat was wel leuk om te horen”, aldus Bas Husslage.

"Door corona mogen we minder kinderen bezig laten zijn", zegt Bas Husslage, de coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek. "We richten ons op kinderen uit gezinnen waar minder geld is. We kunnen sportcontributie betalen, sportkleding of culturele lessen. Je ziet nu door een ontslaggolf dat er meer gezinnen in die situatie terechtkomen, het is belangrijk daar de aandacht voor te vragen."

Regelingen en initiatieven voor kinderen

"Het is best goed dat het gratis is", zegt een jongen die druk aan het tekenen is. "Fijn dat je ouders niet veel hoeven te betalen."

Voorheen was het vaak onduidelijk voor gezinnen met minder geld waar ze terecht konden voor regelingen en initiatieven voor hun kinderen. Sinds kort kunnen deze mensen terecht op de website samenvoorallekinderen.nl. "Dat is nu beter geregeld in de Zaanstreek. Als het bijvoorbeeld gaat om een laptop, fiets of uitjes voor school: dat kan allemaal daar aangevraagd worden", aldus Husslage.

"Nog niet iedereen wordt bereikt. Daarnaast komen er vaak nieuwe gezinnen bij, dat ververst zich steeds. Daarom moeten we er nadruk op blijven leggen."

NH Nieuws was ook bij de start van het project. Bekijk de beelden hieronder.