Mariëtte geeft boksles aan sporters met Parkinson: “Ik heb het zelf ervaren ”

HUIZEN - Mariëtte Robijn uit Huizen heeft de ziekte van Parkinson. Bij de pakken neer zitten, doet ze niet. De diagnose heeft haar juist gemotiveerd om anderen met deze hersenziekte helpen. “Ik heb zelf bij een andere boksschool ervaren wat dit met je doet. Ik vond dat zo indrukwekkend en positief en wilde dat delen in mijn eigen omgeving”, vertelt ze in NH Buurten.

Samen met Wim Rozenberg en Jan Groothuis, twee sporters met Parkinson, heeft ze een vereniging opgericht en een speciale coach-opleiding gevolgd. Sinds een jaar kunnen mensen met Parkinson bij hen terecht voor het boksprogramma Rock Steady Boxing.

Eigenaar van sportschool Coronel Sports Frank Klein gaf al snel goedkeuring aan het plan van Mariëtte. "Ik belde Frank op en zeg 'We hebben geen geld, geen bokszakken, geen ruimte, we hebben wel bokshandschoenen en we hebben ambitie. Mogen we bij jou?' En toen zei Frank na 10 seconden: 'Ik denk dat dat wel kan.'"

Patiënten met de ziekte van Parkinson raken langzaam de controle kwijt. Door het boksen heeft Mariëtte geleerd veel meer te kunnen dan ze dacht: "Het beeld van de toekomst leek van tafel te gaan. Ik heb geleerd dat ik dus nog veel meer vermogens heb die ik kan benutten."