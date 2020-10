Heftige documentaire over Bibian Mentels jarenlange gevecht tegen kanker in première

LOOSDRECHT - De Loosdrechtse paralympisch snowboardster Bibian Mentel (48) kende sportief gezien grote successen met gouden medailles op de winterspelen van Sotsji en Pyeongchang. Haar leven kent ook een heftige kant: ze vecht al 21 jaar tegen kanker. Die kant van haar leven is sinds vandaag te zien in de documentaire 'Bibian Mentel: Leef'.

Met een vijf longoperaties, drie nekoperaties, vier rugoperaties, een beenamputatie en talloze bestralingen om de kanker te lijf te gaan, kent Bibian een bewogen leven. Het afgelopen jaar was dat niet anders: ze belandde in een rolstoel en moest wederom een zware operatie ondergaan. Tussendoor was er ook plek voor een lach en deed ze onder andere mee aan 'Dancing with the stars'.

Bibian werd een jaar lang gevolgd door de jonge documentairemaker Jesse Bleekemolen (22). "Bibian en ik kennen elkaar al langer. Jaren geleden kwamen we elkaar tegen toen ik bezig was met een andere film, maar dat contact is altijd warm gebleven. Een jaar geleden had ze net weer slecht nieuws gekregen. Ik heb haar toen gevraagd of ik een film over haar mocht maken", vertelt hij in Spitstijd op NH Radio.

Emotionele periode

De film laat volgens Bleekemolen goed zien hoe Bibian het allemaal beleeft en hoe ze met haar gezin met de ziekte omgaat. "Er zitten enorm heftige dingen in, zoals het moment dat ze vlak voor haar zware operatie staat en de keuze gemaakt moet worden of ze wel gereanimeerd wil worden of niet. Dat was een bijzonder emotionele periode en een heel moeilijk moment", vertelt hij. "Maar het laat ook goed zien hoe Bibian met de situatie omgaat. Het is een enorme sterke vrouw. Een echte sportvrouw met enorm veel wilskracht."