Purmerender Gert-Jan (76) helpt generatiegenoten met vragen rondom corona-app

PURMEREND - Purmerender Gert-Jan Hollander heeft fans en vijanden gesproken, als het gaat over de CoronaMelder-app. Hij helpt leeftijdsgenoten met het 'digitale verkeer', zoals hij dat zelf noemt. Over nieuwe app krijgt hij de gekste vragen. "Sommige mensen denken dat het apparaat met de app ziet of je corona hebt."

- NH Nieuws / Mark Arents

Normaal gesproken is de 76-jarige Purmerender iedere dinsdag te vinden bij Samen Meer in Landsmeer, om daar ouderen te helpen met computer- en smartphonegebruik. Vanwege de huidige lockdown hebben ze die tijdelijk opgeschort. "We moeten sociale contacten vermijden, dus ook daar", aldus Hollander. Al vanaf de eerste aankondigingen rondom de app, wilde hij de doelgroep die hij helpt op de hoogte stellen van de ontwikkelingen. "Kijk er eens naar en als je vragen hebt, horen we het graag", luidde zijn eerste mail in april. Beperking oude smartphones Pas in oktober kon de app ook daadwerkelijk door iedereen gedownload worden en dus volgde een uitgebreide uitleg van de hand van Gert-Jan. "Daarbij moest ik wel opmerken dat er een beperking was. Mensen met een wat ouder toestel kunnen namelijk geen gebruik maken van de app", aldus Hollander. Benieuwd welke telefoons de CoronaMelder-app niet kunnen downloaden. Bekijk de video hieronder. Tekst loopt door onder video.

Gert-Jan over smartphones die niet geschikt zijn voor de CoronaMelder-app - NH Nieuws

Ook bij de doelgroep die Hollander bedient ziet hij gelukkig weinig toestellen die echt te oud zijn. "Je ziet dat de generatie die nu overstapt van een echt oude telefoon naar een smartphone, iets goeds kopen. Wij helpen ze soms ook met die keuze." Groter probleem is volgens hem dan ook de vraagtekens die er bestaan rondom privacy. "Hoe werkt die app nou precies? En kunnen ze echt mijn locatie niet zien? Dat is iets waar vragen over binnenkomen." Bekijk hieronder de vele misverstanden die Gert-Jan voorbij ziet komen. Tekst loopt door onder video.

Gert-Jan over vragen die hij krijgt rondom de corona-app - NH Nieuws

Hollander is duidelijk over het nut van de app. "Ik ben zelf niet sceptisch, ik heb hem meteen gedownload en denk dat ze privacy goed waarborgen, maar het is geen wondermiddel. Uiteindelijk is voldoende testen volgens mij de sleutel en de app kan helpen om het testbeleid te verbeteren."

CoronaMelder-app in cijfers De CoronaMelder-app is tot nu toe door bijna 3,7 miljoen mensen gedownload, meldt onderzoeksbureau GfK . De app is sinds 10 oktober door iedereen in Nederland te downloaden, maar vooral 50-plussers hebben dat tot nu toe gedaan. 30 procent van de gebruikers is tussen de 50 en 65 jaar oud. Of het aantal gebruikers gelijk ligt is niet bekend. Men kan de app namelijk ook downloaden en daarna deactiveren.