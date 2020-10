Vergeet Sinterklaas, Kerst komt vroeg dit jaar: "Mensen hunkeren ernaar"

UITGEEST/VELSERBROEK - De tuincentra zijn er vroeg bij dit jaar. Het is nog dik twee maanden tot de Kerst, maar bij de meeste kunnen al kerstartikelen worden gekocht. Echte bomen ontbreken nog in het assortiment, maar kunstdennen, ballen, pieken en pluche-kerstmannen zijn volop verkrijgbaar.

"Een beetje vroeg inderdaad", zegt Saskia van der Kooij van Ranzijn Tuin en Dier in Velserbroek. "Maar de meeste mensen hunkeren ernaar. In deze tijd van corona kunnen ze niet op vakantie en maken het thuis extra gezellig."

Sinterklaas

"Voor ons is het nog een beetje te vroeg", zeggen twee winkelende vrouwen in het tuincentrum. "Het is nog oktober, eerst Sinterklaas vieren. Pas daarna komen we in de kerstsfeer."

Een andere vrouw is daarentegen vanwege corona wel al in de kerststemming. "Sinterklaas slaan we over dit jaar. Is toch een beetje te gevaarlijk in deze tijd. Dus daarom richt ik me al op Kerst. Heerlijk toch die sfeer vast in huis te halen?"