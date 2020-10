OM wil verdachten van liquidatiepoging medewerker spyshop 16 en 13 jaar de cel in

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep celstraffen van 16 en 13 jaar geëist tegen twee mannen die worden verdacht van een liquidatiepoging in het Westelijk Havengebied.

De mannen worden verdacht van een moordpoging in het Westelijk Havengebied in augustus 2018. De hoofdverdachte probeerde het slachtoffer, een destijds 31-jarige Alkmaarder , met een volautomatisch geweer om het leven te brengen.

Gewonde medewerker Spy City was doelwit liquidatiepoging

Het wapen weigerde echter, waarna een worsteling ontstond. Hierbij werd het slachtoffer in het gezicht en hard op het achterhoofd geslagen. Toen hij bewusteloos op de grond lag sloeg de verdachte nog een paar keer hard op zijn hoofd.

Het slachtoffer hield er blijvend letsel aan over en is volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Volwassenenstrafrecht

Eerder legde de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van dertien jaar op voor de 56-jarige hoofdverdachte. De nu 22-jarige medeverdachte kreeg twee jaar jeugddetentie, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Het OM wil echter dat bij de jongere verdachte ook het volwassenenstrafrecht wordt toegepast.

Het motief van de liquidatiepoging is nog altijd onbekend. Hierdoor is ook niet duidelijk of er een opdrachtgever achter de aanslag zit, iets wat het OM de verdachte zwaar aanrekent.

Over twee weken wordt er uitspraak gedaan in de zaak.