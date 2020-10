Winkelend publiek Alkmaar met hoge nood kan weer terecht op Kerkplein

ALKMAAR - Bezoekers aan de binnenstad van Alkmaar kunnen weer terecht bij de openbare toiletten op het Kerkplein. Vanwege de gedeeltelijke lockdown heeft de gemeente besloten de openbare toiletten weer terug te plaatsen. Ook worden er diverse andere maatregelen genomen 'voor een gastvrij ontvangst van het winkelend publiek in de binnenstad.'

Afhankelijk van vervolgbesluiten die het Kabinet over de lockdown neemt, wordt door de gemeente bekeken of de toiletten na vier weken zullen blijven staan.

Ook de bestaande toiletvoorziening op het Waagplein (met invalidentoilet) van toiletkoning Kees blijft tenminste voor die periode beschikbaar. De toiletten zijn te gebruiken op zondag en maandag van 12.00 tot 18.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Andere maatregelen

Voor de goede doorstroming van het winkelend publiek is in de hoofdstraten al het straatmeubilair, zoals zitbanken, weggehaald. Voor winkeliers is het niet langer toegestaan om uitstallingen voor winkels te plaatsen.

Ook is er een gedeeltelijk fietsverbod ingesteld tussen de zijstraten van de Langestraat en De Laat en is op aangewezen locaties een voetgangersgebied. In deze gebieden zijn fietsen, ook aan de hand, niet toegestaan.

Handhavers staan op verschillende plekken in de binnenstad om erop toe te zien dat bezoekers de maatregelen naleven.