Kunstenaars maken lichtkunst voor nachtleven tijdens ADE in Amsterdam

AMSTERDAM - Dit jaar zullen er tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) geen traditionele feestjes op het NDSM-terrein worden georganiseerd. Dit komt hard aan bij feestlocaties zoals de NDSM-Loods, die het al sinds het begin van de coronapandemie moeilijk hebben. Om het nachtleven toch een hart onder de riem te steken, is er daarom een lichtshow.

"We hebben twee kunstenaars gevraagd om lichtkunstobjecten te maken voor deze editie van ADE die het lijdende nachtleven een warm hart toedragen", legt Petra Heck, curator van stichting NDSM-werf, uit.

Petra wijst naar de NDSM-Loods. "Vladimir Grafov laat vanaf het dak lasers over de stad schijnen en combineert deze met een rookmachine. Boris Acket heeft aan de kade een soort vuurtoren-installatie gemaakt die veel mensen zelfs vanaf de overkant kunnen zien. Van dichtbij is er zachtjes een hartslag te horen die bestaat uit de kickdrums die veel voorkomen in de dance-muziek."