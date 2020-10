Marechaussee arresteert gewelddadige passagier op Schiphol

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren een 58-jarige Haarlemmer opgepakt nadat hij aan boord van een vlucht van Curaçao naar Schiphol op de vuist was gegaan met een andere passagier. Bij het onderzoek bleek bovendien dat hij nog vijf jaar celstraf moet uitzitten in België.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het agressieve gedrag van de Haarlemmer bleek zo ernstig te zijn dat de gezagvoerder heeft overwogen het toestel te laten uitwijken. De man uitte zijn woede op andere passagiers, zou met iemand hebben gevochten en negeerde aanwijzingen van de bemanning. Uiteindelijk is besloten om toch door te vliegen naar Schiphol.

Geen mondkapweigeraar

Volgens een woordvoerder van de marechaussee had zijn gedrag niks te maken met het eventueel weigeren van het dragen van zijn mondkapje. Sinds de verplichting van de mondkap aan boord zijn er al tientallen meldingen gedaan van passagiers die hem weigeren op te doen.

Tijdens het onderzoek naar zijn identiteit bleek de man nog een openstaande gevangenisstraf te hebben van 5 jaar in verband met een drugsdelict in België. De verdachte wordt door de rechter-commissaris gehoord. Daarna moet duidelijk worden of de Haarlemmer naar België wordt uitgeleverd om zijn straf uit te zitten.