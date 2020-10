Weesp trekt komend jaar nog eens half miljoen uit om stad door coronacrisis te helpen

Weesp verlengd daarmee nogmaals het noodfonds dat het afgelopen mei al reserveerde vanwege de coronacrisis. Met het budget van 550.000 euro dat Weesp nu vrijmaakt, moeten Weesper ondernemers, stichtingen, verenigingen en tal van andere terreinen die in de knel komen door de coronacrisis worden geholpen. Afgelopen jaar konden met het fonds ook belastingen voor ondernemers worden kwijtgescholden.

Meer geld voor uitkeringen

Naast het noodbudget wordt er extra geld vrijgemaakt, omdat Weesp verwacht dat het meer geld moet uitgeven om uitkerkingen, zorg en ondersteuning te betalen. Ook dat neemt toe als gevolg van de coronacrisis.

Het zou zomaar kunnen dat het geld dat Weesp nu begroot om de gevolgen van de coronacrisis te lijf te gaan nog niet genoeg is. "We sluiten niet uit dat er op een later moment in het jaar aanvullende keuzes gemaakt moeten worden vanwege de coronacrisis", zegt verantwoordelijk wethouder Léon de Lange (D66).

De begrotingsplannen van Weesp moeten nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat gebeurt op woensdag 11 november.