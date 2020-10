Aantal Gooise coronabesmettingen blijft stijgen: toename wel minder groot

Vooral komende week wordt een belangrijk meetpunt als het gaat om de coronacijfers. Dan is het exact twee weken geleden dat de 'gedeeltelijke lockdown' werd afgekondigd. Dan zou er een verdere terugval in de cijfers te zien moeten zijn.

Sterfgevallen en ziekenhuisopnames

Het aantal bewoners van 't Gooi dat overleden is als gevolg van het coronavirus staat na deze week op 78 personen. Verreweg de meesten overleden in een verpleeghuis. Sinds begin deze maand zijn er nu tien met corona besmette inwoners van 't Gooi opgenomen in het ziekenhuis.