Snel weten of je corona hebt, maar wel voor 120 euro: "Prima als de baas betaalt"

NAARDEN - Al na een kwartiertje weten of je besmet bent met het coronavirus. Dat kan in twee 'coronasnelteststraten' in Hilversum en Naarden. Het werkt simpel: online kies je een datum, locatie en tijdslot. Ter plekke doe je een test en na een kwartier weet je of je besmet bent met het coronavirus. Het 'addertje onder het gras': het kost je 120 euro. Toch blijkt er flink animo voor.



Langs de A1 bij Naarden kan je sinds vandaag terecht in een coronasnelteststraat. Een commerciële coronateststraat, waarvan Nederland er steeds meer kent en gaat kennen. De Naardense snelteststraat is van het Baarnse zorgbedrijf Lead Healthcare, dat ook zo'n teststraat heeft in Baarn zelf. Door heel het land bieden talloze bedrijven ondertussen eenzelfde sneltest aan. De teststraten bestaan naast de normale teststraten van de GGD's, maar doen iets wat de reguliere zorg nog niet lukt: razendsnel testen en de uitslag geven. Bij de GGD moet je soms tot wel twee dagen wachten tot je terecht kunt en moet je vervolgens ook nog eens twee dagen wachten op de uitslag. Tot je zeker weet dat je geen corona hebt, moet je thuisblijven. "Wij bieden direct duidelijkheid", vertelt Koen Lasschuit van Lead Healthcare aan NH Nieuws.

Verlossende woord En dat is precies waarom de vandaag geopende coronateststraat van Naarden meteen 'klanten' heeft. De snelteststraat geeft namelijk al na een kwartier het verlossende woord. "We merken dat steeds meer mensen onnodig thuiszitten. Ze wachten dan op een uitslag van een coronatest, kunnen in de tussentijd niet uitsluiten dat ze niet besmet zijn en kunnen dus niet aan het werk", aldus Lasschuit. Die snelheid heeft wel een prijskaartje: 120 euro. Een fors bedrag, zeker als je weet dat de test van de GGD je geen cent kost. "Wij kopen niet alleen de tests in, wij werken ook met gekwalificeerd zorgpersoneel en richten geschikte teststraten in", verklaart Lasschuit de kosten. "Iemand een week thuis laten zitten is voor een werkgever duurder dan een test van 120 euro." Betrouwbaarheid De betrouwbaarheid van de COVID-sneltesten stond lang ter discussie. Toch is er volgens Lasschuit geen enkele reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de sneltesten die in zijn teststraat worden gebruikt. "Deze tests zijn goedgekeurd door het OMT. Zelfs minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft aangegeven dat ze geschikt zijn voor gebruik."

GGD: test en registratie moet goed zijn De Gooise GGD houdt de komst van de commerciële teststraten met belangstelling in de gaten. De gezondheidsdienst laat weten in beginsel niet afwijzend tegenover zulke teststraten te staan, vooral als er gewerkt wordt met goedgekeurde testen zoals in Hilversum en Naarden het geval is. "Er moet veel getest worden, dus hoe meer hoe beter. Maar het moet wel goed gebeuren. Niet alleen de test moet goed zijn, maar ook de registratie moet op orde zijn. Vooral op het vlak van registratie gaat het nog wel eens mis: de gegevens van de geteste mensen zijn niet altijd compleet. En dan kost het ons vaak meer werk dan het ons daadwerkelijk oplevert", zegt GGD-woordvoerder Marian Walstra. De GGD benadrukt verder dat het zelf ook hard werkt om sneller te kunnen testen en de uitslag te kunnen geven. "Als je ons vandaag belt, kun je overmorgen al terecht. Dat is eerder dan tot voor kort het geval was. Ook de uitslag kunnen we nu vaak al na 24 uur geven, omdat er meer labcapaciteit is. Volgende week openen we ook een tweede teststraat, in Huizen. Dan gaat onze testcapaciteit van 700 naar 1.500 tests per dag en moet je dus nog sneller terecht kunnen."

Gooise huisarts: raar dat GGD dit nog niet doet Volgens Weesper huisarts Hans Burggraaff, die zelf een reguliere coronateststraat aan zijn praktijk heeft, laten de commerciële teststraten wel zien waar de GGD nog tekort schiet. "Over het feit dat je zo veel geld moet betalen, kun je nog discussiëren. Want hoe je het ook wendt of keert: per test wordt flink winst gemaakt. De kostprijs van de sneltest waarmee gewerkt wordt, ligt tussen de tien en dertig euro. Dat zegt wel genoeg. Aan de andere kant: er is markt voor en ik begrijp heel goed dat bedrijven er op inspringen", vertelt Burggraaff. Dure auto "Ik vind wel dat de GGD hier zelf al veel eerder op in had moeten springen en ook met zulke sneltests moet gaan werken. Zulke tests zijn best betrouwbaar. Als ze aangeven dat je geen corona hebt, dan kun je er vanuit gaan dat je het ook echt niet hebt. Als de test wel positief uitvalt, moet je eigenlijk nog een reguliere test doen om te kijken of je echt besmet bent." Zelf heeft Burggraaff ook sneltests aangeschaft om de mensen die naar zijn teststraat komen mee te kunnen testen. Daar wil hij vanaf deze week mee gaan starten. "Het enige verschil is dat ik er geen 120 euro voor vraag. Anders had ik allang in een dure auto kunnen rijden", lacht hij.