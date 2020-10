Wijziging OV in Uithoorn: buslijnen 347 en 348 blijven toch, lijn 342 wordt geschrapt

UITHOORN - Even was er sprake van dat buslijnen 347 en 348 van Uithoorn naar respectievelijk Amsterdam-centrum en Station Zuid zouden worden ingekort tot metrostation Poortwachter in Amstelveen. Na gesprekken tussen de vervoerregio en Connexxion zijn deze plannen nu van de baan. Buslijn 342 verdwijnt wel uit de dienstregeling in het nieuwe jaar.

De vervoerders in onze provincie hebben te maken met een drastische daling van het aantal reizigers. Ferry Hoekstra is raadslid namens GemeenteBelangen in Uithoorn en is lid van de regioraad van de vervoerregio. "In het voorjaar werd al duidelijk dat het aantal reizigers terugliep naar tien procent van wat het normaal was. Dat heeft gigantische financiële gevolgen gehad voor de vervoerders. Het rijk heeft toen toegezegd honderd procent te compenseren als de vervoerders hun normale dienstregeling aanhouden."

De OV-bedrijven zijn hiermee tijdelijk geholpen. "De vervoerders hebben toen wel gewaarschuwd dat zonder compensatie grote problemen kunnen ontstaan voor de openbare vervoerders. De vervoerregio Amsterdam heeft toen aan de vervoerders laten weten dat het inkorten of schrappen van buslijnen absoluut niet wenselijk is", aldus Hoekstra.

Onrust

Toch leek er even sprake van te zijn dat de twee directe verbindingen tussen Uithoorn en Amsterdam zouden verdwijnen. De plannen om lijnen 347 en 348 in te korten tot Poortwachter in Amstelveen lagen al klaar. "Vorige week was er een hoop onrust omdat het in onze lokale krant heeft gestaan. Er is aan de achterkant hard gewerkt om de verbinding in stand te houden zodat de reiziger niet de dupe wordt van aanpassingen die Connexxion doet."