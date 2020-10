Archeologiecentrum Huis van Hilde sluit voorlopig haar deuren

Huis van Hilde is vandaag voorlopig voor het laatst open. Vanaf morgen tot en met zondag 15 november blijft het centrum onder voorbehoud gesloten.

"Ons team en de vrijwilligers betreuren deze sluiting enorm maar vinden het momenteel niet verantwoord om open te blijven voor bezoek. Let goed op jezelf en elkaar", aldus de organisatie.

In juni dit jaar ontving het centrum nog een financiële injectie van de provincie om het personeel te kunnen uitbetalen. Sinds vorige maand ligt het centrum volledig in provinciale handen. Door de coronacrisis werd steun van de provincie aan het archeologiecentrum onvermijdelijk, schreven Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten.