Gideon Everduim (DENK) is een spookstatenlid, maar ontvangt wel geld

NOORD-HOLLAND - Provinciaal Statenlid Gideon Everduim van DENK komt vrijwel nooit meer opdagen bij Statenvergaderingen. DENK is ook de grote afwezige bij commissievergaderingen. Ondertussen blijft zowel de partij als Everduim gewoon geld ontvangen, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws.

ANP/Sem van der Wal

Van de zestien Statenvergaderingen was Everduim acht keer aanwezig, waarvan één keer maar heel kort. De laatste keer dat hij een vergadering volledig bijwoonde was in april van dit jaar. In juni was hij kort aanwezig, maar toen de Commissaris van de Koning de mening van DENK wilde weten over verschillende moties bleek hij plotseling verdwenen. Dit ook tot irritatie van meerdere van zijn collega's.

Gideon Everduim (DENK) is plotseling verdwenen tijdens een Statenvergadering - NH Nieuws

Tienduizenden euro's belastinggeld Ondertussen ontvangt Everduim maandelijks wel een vaste vergoeding van 1.200 euro. Navraag bij de provincie leert dat die niet kan worden stopgezet, ook al komt een Statenlid nooit opdagen. Bovendien ontvangt de partij jaarlijks een vaste subsidie van 44.823 euro. En daarvoor komen Everduim en zijn mede-commissieleden ook zelden opdagen bij commissievergaderingen. Bij de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid is zelfs nog nooit een lid van DENK aanwezig geweest. En als ze er al zijn, leveren ze vrijwel nooit een bijdrage en stellen ze vrijwel geen vragen, zo blijkt uit de notulen. Ook heeft de partij nog nooit Statenvragen gesteld. Everduim zelf is onbereikbaar voor commentaar. Op verschillende verzoeken van NH Nieuws om een reactie, ook richting zijn mede-commissieleden, wordt niet gereageerd. Ook onbereikbaar voor hoofdbestuur DENK Ook voor het hoofdbestuur van DENK is het Statenlid lange tijd onbereikbaar. Maar inmiddels is het gelukt contact te krijgen, zo laat een woordvoerder weten. "We hebben sinds kort weer contact kunnen krijgen met de heer Everduim. Donderdagavond hebben we een gesprek en vrijdag kan het bestuur wat meer vertellen over de situatie."

De provincie laat weten dat er op 8 oktober een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en Gideon Everduim. "De frequente afwezigheid van Statenlid Everduim bij vergaderingen van Provinciale Staten is mij opgevallen. Deelname aan de vergaderingen van gekozen volksvertegenwoordigers is essentieel voor het democratisch proces. Ik heb met Statenlid Everduim gesproken en hem erop gewezen dat het voor het democratisch proces van essentieel belang is dat Statenleden de vergaderingen deelnemen. Ik heb hem dringend verzocht dat ook te doen en zijn verantwoordelijkheid te nemen." Wat de reactie van Everduim was, is onduidelijk. Daar wil de Commissaris niets over zeggen.