Digitaal rondje langs de Waddenzee met de 'periscoop': "Hartstikke spannend!"

STROE - Even snel rondkijken op en langs de Waddenzee? Er wordt aan gewerkt. De Alkmaarse ontwerper Niko Hoebe ontwikkelt samen met Waddengemeenten, provincies en waterschappen het project 'Kijk Op het Wad'. Het is een netwerk van digitale uitkijkpunten langs de hele Waddenkust. Uitgangspunt is het kunstwerk Kijk Over De Dijk (de periscoop) bij Stroe van Niko Hoebe zelf.

NH Nieuws/ Jurgen van den Bos

"Er is nu even niets te zien, want de stroom ligt eraf." Industrieel ontwerper Niko Hoebe tuurt vergeefs door het kijkgat van zijn kunstwerk Kijk Over De Dijk (2003) waar tot voor kort nog spiegels en lenzen in zaten. Die waren versleten door wind en zout. Ze zijn inmiddels vervangen door een camera en een monitor. Ambassadeur "Ik ben erg gek van Wieringen. Ik kom hier vaak om te fietsen en te wandelen. Het wad, de vogels, wadlopers. Erg leuk." De 'periscoop' of 'kerktoren' is voor Hoebe behalve kunst ook een mogelijkheid om mensen van achter de hoge zeedijk van het Wad te laten genieten. "Ik heb zelfs ambassadeurs die hier vanuit Den Helder naartoe komen. Niet iedereen kan de dijk op en dan zie je straks toch daar die vissers, de bootjes en de vogels."

Quote "Je kunt straks vanuit je luie stoel alles prachtig bekijken wat er op het wad te doen is." niko hoebe - ontwerper kijkpunt wieringen