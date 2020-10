De Peiling: Amsterdam wil stembureaus twee weken open houden bij Tweede Kamerverkiezingen

Stembureaus moeten bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgend voorjaar twee weken open blijven. Dat vindt de Amsterdamse gemeenteraad. Zo wordt het niet te druk op de stembureaus en kan iedereen ook in coronatijd veilig stemmen. Vind jij dat een goed idee of zie je meer in stemmen per post of via internet?

Stembureaus te klein

Op 17 maart gaan we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. De Amsterdamse fracties van D66, PvdA, VVD, SP, DENK, BIJ1 en PvdO vinden dat veel stemlokalen niet groot genoeg zijn om anderhalve meter afstand te houden. Dat zou stemmers kunnen afschrikken, waardoor ze mogelijk besluiten dan maar niet te gaan stemmen.

Vraag aan het Rijk

Ook kan het zijn dat sommige mensen op 17 maart net in quarantaine zitten waardoor ze niet naar de stembus kunnen. De Amsterdamse gemeenteraad vraagt burgemeester Halsema vandaag om de wens om de verkiezingen langer te laten duren aan het Rijk door te geven. Ook vragen de gemeenteraadsleden of er gezocht kan worden naar voldoende vrijwilligers die het stemmen in de stembureaus twee weken lang kunnen begeleiden.

Wat vind jij?

De landelijke PvdA en D66 hebben wel oren naar het Amsterdamse voorstel om de stembureaus vanwege de coronacrisis langer open te houden. Jij ook? Of voel je meer voor stemmen per post, via internet of gewoon op die ene dag die al in de agenda staat: 17 maart?