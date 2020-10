Voorwaardelijke celstraf geëist tegen Purmerender voor leveren valse kentekenplaten

De officier van justitie vindt dat de kentekenfabrikant autodiefstallen faciliteert door de valse kentekenplaten te leveren. Daarom eist het OM tegen de Purmerender, bovenop de werkstraf en voorwaardelijk celstraf, een verbod van twee jaar om zijn beroep uit te oefenen

'Doorgewinterde autodief'

Behalve de kentekenfabrikant stonden nog vijf medeverdachten terecht. Tegen een van hen is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist. Hij zou volgens het OM een 'doorgewinterde autodief' zijn.

De vier andere verdachten waren klanten van de kentekenfabrikant. Zij zouden betrokken zijn bij diefstal en heling van auto's. Tegen hen eist het OM werkstraffen van 80 tot 120 uur en voorwaardelijke gevangenisstraffen van twee tot drie maanden.

De feiten waarvan de zes betrokkenen worden verdacht zijn inmiddels meer dan twee jaar geleden gepleegd. Het OM heeft daarom lagere straffen geëist dan gebruikelijk bij dit soort misdaden.

Ramkraken en liquidaties

De officier van justitie benadrukte dat er jaarlijks veel geld en tijd in autodiefstallen wordt geïnvesteerd, vooral omdat in bijna elk onderzoek naar ram- en plofkraken en in bijna elk onderzoek naar liquidaties gestolen auto's met valse kentekenplaten opduiken.