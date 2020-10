Amsterdamse buurt blij met alcoholverbod: "Ik wil veilig wonen op het Dapperplein"

AMSTERDAM - Groepen mensen voor de deur die drugs gebruiken, dealen of in een roes van alcohol verkeren. Ze plassen tegen de voordeur, schreeuwen de boel bij elkaar en seksuele intimidatie komt ook geregeld voor. Bewoners van het Dapperplein voelden zich niet meer veilig. Maar er is gelukkig goed nieuws: sinds vandaag is er op het plein een alcoholverbod ingesteld. Bewoners laten weten dat ze dankbaar zijn dat de problemen echt aangepakt worden.

De groep die op het Dapperplein hangt bestaat zowel uit 'vaste' gezichten als nieuwkomers, maar ze lijken elkaar allemaal wel te kennen. "Ik woon al jaren in deze buurt, maar je zag echt de aftakeling: op de Dappermarkt staan minder kramen, er is veel leegstand, meer mensen zitten zonder baan. Je ziet dat allemaal terug op straat. Wat mij betreft is het Dapperplein van iedereen, maar je moet elkaar wel met respect behandelen!"

Ze vertelt meerdere verhalen over hoe onveilig ze zich voelt zodra ze de deur uit gaat of thuis komt. "Vooral de seksuele intimidatie gaat veel te ver. Ik heb er wel iets van gezegd en de politie gebeld, maar de groep hangt hier voor de deur. Ze weten precies waar je woont. Ze zien je naar binnen gaan. Dat maakt het dat ik mij onveilig voel en ook meerdere malen aangifte heb gedaan."

"De stoep was een open riool, kinderen moesten langs junks en het was niet veilig op straat"

Daarover kan ook bewoner Joris meepraten die er nu drie jaar woont. "Ik zie de problemen al jaren, vooral met drank- en drugsgebruik. Het Dapperplein stond er echt om bekend en diverse ondernemers zijn om deze reden ook weggegaan. De stoep was hier een open riool en het was niet veilig op straat. Kinderen moesten langs de junks lopen en veel vrouwen hadden last van straatintimidatie."

Wildplassen

"Het was hier van de zomer zo erg dat ik elke dag uren in mijn deuropening kon gaan staan om de wacht te houden om te kijken of ze niet kwamen urineren en de boel vervuilen. Dat had amper zin, want dan gingen ze gewoon een paar meter verderop tussen de auto's of tegen de gevel bij de buren plassen", zegt Joris.

Reden genoeg dus om de koppen bij elkaar te steken. De buren kwamen in gesprek met de wijkagent, begonnen een petitie voor een betere buurt, voerden gesprekken met de gemeenteraad en deden mee aan een wijkwandeling waarin de problemen eens goed aangekaart werden bij de gemeente Amsterdam. Meerdere bewoners zijn er ontzettend over te spreken. Joris: "Lof voor de gemeente, want het stadsdeel is echt actief betrokken geweest bij het bedenken van oplossingen. Het is dankzij alle betrokkenen echt stukken verbeterd nu."

Betere buurt

Hoewel de problemen nog niet over zijn, hebben de bewoners er wel vertrouwen in dat het nu de goede kant op gaat. Het weghalen van een bankje voor de deur en het afdekken van zitjes bij de McDonalds aan de Eerste Van Swindenstraat scheelt ook al een hoop. Samen met het alcoholverbod is het een begin naar een betere, veilige buurt. De bewoners zijn opgetogen en laten weten: "Ons gezamenlijke doel is dat we allemaal een veilig in onze buurt willen wonen. We hebben het idee dat daar nu echt een begin mee wordt gemaakt."