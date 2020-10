Hoornse wethouder moet fouten bij schuldhulpaanvraag voor zzp'ers uitleggen

HOORN - Begin deze maand bleek dat zzp'ers door een fout van de gemeente maandenlang geen schuldhulpverlening konden aanvragen. Zeven Hoornse oppositiepartijen vroegen de wethouder gisteravond in een debat aan de gemeenteraad uitleg te geven over deze fout.

Initiator van het debat is De Partij van de Arbeid Hoorn, samen met zes andere oppositiepartijen. Fractievoorzitter Arnica Gortzak vertelt voorafgaand aan het debat dat zij zorgen heeft over het functioneren van de wethouder. "In tijde van crisis wil je kunnen bouwen op het college. Dat ze weten wat ze doen. Wethouder Al Mobayed heeft meerdere keren de raad niet meegenomen in besluiten en heeft ook niet nageleefd wat ze zelf heeft toegezegd."

De wethouder beloofde in februari een verbetering in de schuldhulpverlening aan zzp'ers. Het gemaakte beleid werd wel uitgevoerd, maar de uitrol op de website zorgde voor een flinke fout, ontdekte een raadslid nadat het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening op nul bleef staan.

Kastje naar de muur

"Wanneer de zzp'er op de site van de gemeente de vraag kreeg: 'bent u zzp'er?', dan werd diegene voor hulp doorverwezen naar WerkSaam. Terwijl op de website van WerkSaam te lezen is dat je voor schuldhulp een aanvraag moet doen bij de gemeente", aldus raadslid Rob Droste.

De wethouder kreeg de mogelijkheid zich gisteravond te verdedigen. "We willen wel een duidelijk signaal afgeven aan de wethouder: u moet beter werk leveren", benadrukt indiener Gortzak

'Er had een belletje moeten gaan rinkelen'

"Als in het eerste kwartaal van het jaar gesignaleerd wordt dat zzp'ers geen aanvraag kunnen doen en je zegt toe dit aan te pakken, maar er gaat geen belletje rinkelen wanneer het aantal aanvragen op nul blijft staan, dan hebben hebben wij daar vragen bij", zegt Gortzak.

De partijen wilden weten of de wethouder op de hoogte was van de weigering van zzp'ers bij de aanvraag van schuldhulpverlening, hoe het kan dat de wethouder onterecht verbetering van het beleid heeft toegezegd en waarom is uitvoering van het beleid niet gecontroleerd. "Wij voelen ons op meerdere punten onjuist geïnformeerd en willen daar een verklaring bij horen. Ook willen we weten hoe zij dit vertrouwen bij ons terug gaat brengen."

Door het stof

Wethouder Al Mobayed nam de tijd om de vragen naar behoren te beantwoorden en betuigde spijt. "Ik baal hier ontzettend van en ik vind het vreselijk. De insteek was de dienstverlening te verbeteren na het rapport van de Rekenkamer, maar dat is helaas niet gelukt door een menselijke fout. We hebben snel gehandeld om de fout te herstellen."