Daniel geeft geschiedenisles met 70 Lego-poppetjes

HAARLEM -De leerlingen van groep 8 van basisschool De Peppelaer in Haarlem krijgen geschiedenisles aan de hand van Lego-figuren. Hun meester, Daniel Ponsen, is gek van het speelgoed en ook van geschiedenis. Daarom heeft hij de twee gecombineerd en een heuse tijdlijn met meer dan 70 Lego-poppetjes van belangrijke personen uit de geschiedenis nagemaakt. "Veel van die figuren komen niet of nauwelijks voorbij in het basisonderwijs, maar waarvan ik wel vind dat die mooie verhalen hebben. Ik vind dat de kinderen die wel moeten horen. "

De tijdlijn staat uitgestald in de vensterbank van de klas en neemt meer dan twee meter in beslag. Van de Romeinen tot Anne Frank en van James Bond tot Roger Federer, ze staan er allemaal tussen.

Het begon allemaal tijdens zijn studie aan de Pabo, toen hij een klein minifiguurtje kreeg in de vorm van een militair. Die gebruikte hij tijdens zijn stage om een verhaal rondom de Romeinen te vertellen. Toen kwam er nog een figuurtje bij en uiteindelijk is hij de poppetjes gaan intergreren in de klas en maakte hij de tijdlijn.

Enorme klus

Het viel niet mee om de lego-poppetjes te laten lijken op de mensen uit de geschiedenis. Soms moest Daniel bepaalde onderdelen uit Amerika over laten komen of zelfs laten maken. "Ik probeer ze zo goed mogelijk na te maken aan de hand van oude foto's of oude beelden." Uiteindelijk heeft hij er honderden uren in gestoken.

Binnen de school is het algemeen bekend dat in het lokaal van meester Daniel de Lego-poppetjes staan en de kinderen komen graag even kijken, maar aanraken is verboden. "Ik heb ooit eens gezegd dat als ze eraan zouden zitten dat de tijdlijn dan weer mee naar huis zou gaan en eigenlijk is het sindsdien geen probleem. De kinderen komen er gewoon niet aan."

'Echt leuk'

Elke geschiedenisles wordt er een ander figuurtje uitgekozen door een leerling uit de klas en aan de hand daarvan wordt het verhaal rondom de persoon uit de geschiedenis verteld. En dat vinden de meeste leerlingen maar wat leuk. "De meester kan leuk vertellen", vertelt Roos. "En dan weet ik het ook echt nog. Dan kan ik aan mijn ouders vertellen dat ik heb geleerd over Henry de Vijfde en dan weet ik het ook echt nog want het was echt leuk!"

Daniel wil zijn legotijdlijn graag met de hele wereld delen en maakte daarom een website waar de figuren allemaal uitgebreid met bijbehorende geschiedenis op staan.