Den Helder gaat overlastgevende asielzoekers aanpakken, mogelijk met taakstraf

DEN HELDER - De gemeente Den Helder krijgt van het Rijk geld om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Regelmatig zorgt een kleine groep jongvolwassenen van het AZC voor overlast in de stad: het gaat om zwart rijden in het openbaar vervoer en winkeldiefstallen. Om dit tegen te gaan krijgt de gemeente 41.000 euro subsidie.

De overlastgevers zijn vaak 'veiligelanders', mensen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Zij zorgen voor een verhoogde druk op het opvangsysteem.

Gezichtsverlies

De gemeente onderzoekt samen het COA en lokale ondernemers de mogelijkheid om asielzoekers na een overtreding een taakstraf te geven. "Denk hierbij aan het schoonmaken of schoonhouden van het winkelcentrum, het COA-terrein, of het gebied rond de stations", vertelt een woordvoerder. "De achterliggende gedachte is dat in veel culturen gezichtsverlies pijnlijker is dan een boete en het daarmee een effectiever middel is om de ontstane overlast terug te dringen."

Daarnaast wordt er onder andere ingezet op dagbesteding. "Dat vergroot herkenbaarheid van de asielzoekers en vermindert de kans op anonimiteit bij incidenten", aldus de woordvoerder.

Tien gemeenten

In totaal krijgen tien gemeenten van het Rijk subsidie om overlast tegen te gaan. Iedere gemeente heeft haar eigen aanpak.