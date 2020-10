Brand bij Taqa snel onder controle

ALKMAAR - Diverse brandweerwagens zijn vanavond uitgerukt voor een brand bij Taqa. Omdat de brand nabij het gasinstallatieterrein is, werd uit voorzorg opgeschaald. Al met al viel het mee en kon de brand snel worden geblust.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord laat weten dat de brand ontstond in een kantoortje aan de Topaasweg. "De brand kon door de blusinstallatie van het bedrijf worden geblust. De brandweer heeft wel alles nagelopen en geventileerd. Het was geen grote brand, maar vanwege de naastgelegen gaspiekinstallatie waren we extra alert."

De brand is inmiddels onder controle en niemand raakte gewond.