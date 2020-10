Hilversum zet streep door alternatieve sinterklaasintocht na verscherpte coronaregels

Hilversum kwam twee weken geleden met het plan voor een 'Sinterklaas-drive thru' op het Mediapark. Het plan was dat Hilversumse ouders met kinderen een vaste route met de auto of met de fiets zouden rijden, met onderweg van alles te beleven. De route zou eindigen met een ontmoeting met Sinterklaas en de pieten.

Het alternatieve sinterklaasfeest werd bedacht nadat de veiligheidsregio eerder al de traditionele grote sinterklaasintochten voor de hele regio verbood vanwege het coronavirus. De noodverordening staat ze momenteel niet toe.

Aangescherpte regels

De aangescherpte coronaregels maken nu ook het alternatieve sinterklaasfeest onmogelijk. Naast de 'drive thru' met Sinterklaas gaan ook andere kleinschalige activiteiten in de wijken niet door. De gemeente wil daarmee het aantal reisbewegingen binnen Hilversum beperken op die drukke dag om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dat het alternatieve feestje niet doorgaat, is een teleurstelling. "Vanwege de aangescherpte maatregelen is het nu niet verstandig om veel activiteiten te organiseren. Dat is ontzettend vervelend, want we hadden een heel mooi alternatief klaarliggen. We zitten nu alleen niet in de situatie om het groots aan te pakken", aldus burgemeester Pieter Broertjes.

Slechts een aantal kleine activiteiten rondom Sinterklaas gaan wel door. Zo kunnen kinderen wel de 'slaapkamer van Sinterklaas' bezoeken in Museum Hilversum. Daarnaast worden er extra sinterklaasfilms vertoond in de bioscoop en het filmtheater.