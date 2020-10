Amsterdam De portretfoto's van Koos Breukel zijn geen mooimakerij

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat fotograaf Koos Breukel, bekend geworden door zijn confronterende portretten op groot formaat.

Biografie naam: Koos Breukel geboortedatum: Den Haag, 24 november 1962 beroep: fotograaf erelijst: Aanmoedigingprijs Amsterdams kunstfonds (1994), De Best Verzorgde Boeken (1996, 2001).

Cousteau Als kind wilde fotograaf Koos Breukel oceanograaf worden. Hij werd geïnspireerd door de onderwateravonturen van Jacques Cousteau. Deze Franse onderzoeker maakte de wereld onder water toegankelijk voor een groot publiek dankzij boeken, films en televisie-programma's. En de kleine Koos was indertijd één van de vele jongetjes die dat allemaal ook wilde ontdekken. Uiteindelijk maakte hij thuis in de kelder een donkere kamer, want die had Cousteau ook op zijn schip, de Calypso. In die donkere kamer ontwikkelde Koos in eerste instantie de foto's van zijn moeder, die een enthousiaste amateurfotograaf was. En zo zette hij zijn eerste voorzichtige stapjes in de wereld van fotografie.

Huid Zijn denken over fotografie veranderde toen hij een boek van Ed van der Elsken onder ogen kreeg. Koos was toen zestien, zeventien jaar oud. "Toen zag ik", herinnert hij zich, "dat als je een camera hebt, alle deuren open gaan. In combinatie met de juiste nieuwsgierigheid."

Portretten Koos Breukel heeft een reputatie opgebouwd als het gaat om portretten. Dat begon ooit met een fascinatie voor huidoppervlak. "Ik zag bij de foto's van Ed van der Elsken dat de huid van de mens heel korrelig was", legt hij uit. "Op een gegeven moment zag ik portretten gemaakt met een groot formaat camera en dan wordt de huid echt huid. Om dat te bereiken ben ik op die grote formaten gaan werken, om die oppervlakte zo goed mogelijk te laten zien."

Delamar Een mooi voorbeeld van wat hij nastreeft, is de serie acteursportretten die Breukel maakte in opdracht van het Delamar Theater in Amsterdam. De foto's zijn groot en confronterend, zowel voor de toeschouwer als voor degene die op de foto staat. Ieder adertje, puistje en putje is te zien. "Het is totaal geen mooimakerij", zegt Breukel. "Het is geen glamour. Het is allemaal van vlees en bloed. Je ziet haast in de ogen van sommige mensen of ze verdriet hebben, of ze de vorige avond hebben gedronken. Je ziet echt alles. " "Het heeft mij verbaasd dat ze mij die vrijheid hebben gegeven om zoiets confronterends te maken over mensen die je eigenlijk altijd op een afstand ziet. Zij staan op het podium en wij zitten in de zaal." Breukel denkt dat sommige acteurs er wellicht moeite mee hebben gehad om zo te worden afgebeeld, maar daar trok hij zich niets van aan. "Daar is wel wat discussie over heen gegaan, maar ik luister nooit. Dat werd dan waarschijnlijk opgelost door mensen van Delamar." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen.