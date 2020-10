Rein wachtte twee weken voor niks op uitslag coronatest: "Erg frustrerend"

Het incident valt in een maand waarin de GGD Kennemerland meerdere keren in slecht daglicht is komen te staan. Zo kregen begin oktober duizend mensen een mail van de GGD met daarin de mededeling dat ze langer moeten wachten op de uitslag van hun coronatest. Dit kwam door een storing bij een laboratorium waar de testen uitgevoerd worden.

De GGD laat weten het incident te betreuren maar wijst op een foutmarge bij bepaalde doelgroepen die voorrang krijgen. Volgens de GGD is het dan ook niet ondenkbaar dat zich in de toekomst vergelijkbare situaties kunnen voordoen.

"Erg frustrerend", vertelt Rein. Omdat hij twee weken lang moest wachten op de uitslag, werkte zijn vrouw ook thuis. Zij is echter werkzaam in de zorg en door het opvallende optreden van de GGD heeft zij haar cruciale beroep niet kunnen uitoefenen.

Volledige reactie GGD Kennemerland:

Vooropgesteld is het vervelend om te horen dat dit gebeurd is. Zolang in onzekerheid verkeren is naar. GGD Kennemerland voert nu per week ruim 10.000 tests uit. Deze tests worden aangeboden bij het laboratorium, dat de tests verifieert. Het laboratorium verwerkt ook tests van zorginstellingen.

De hoeveelheid tests en het gegeven dat de analyse voor bepaalde doelgroepen om voorrang strijdt, brengt een zekere foutmarge met zich mee. maar een wachttijd als deze is uitzonderlijk en herkennen wij dan ook niet. Zonder context kunnen we niet reageren op individuele gevallen.