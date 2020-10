Computerstoring verhindert tweede dag tentamenweek UvA

Ongeveer 3000 studenten konden in de ochtend al niet beginnen aan hun tentamen. De storing ontstond rond 09.00 uur, juist op het moment dat de tentamens op de tweede dag van de tentamenweek van start zou gaan. Dat laat een woordvoerder van de UvA weten.

Vanwege het coronavirus worden alle tentamens van de universiteit online afgenomen. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en de universiteit zegt geen prognose te kunnen geven wanneer de storing is opgelost. De tentamens die vandaag geen doorgang konden vinden worden tot nader order uitgesteld. Of de geplande tentamens van morgen doorgaan, zal de universiteit later bekend.