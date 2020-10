Zebrapaden Hoorn keren niet terug: "Geen beleid voeren dat verkeer onveiliger maakt"

In augustus sprak Fractie Tonnaer al haar zorgen uit over het verdwijnen van de zebrapaden aan de Westerblokker en dit riep veel vragen op bij bewoners. Met name omdat er vanuit de gemeente niet gecommuniceerd zou zijn dat de zebrapaden niet meer terug zouden keren, zei fractievoorzitter Onno Egberts eerder tegen NH nieuws.

Het gaat om de zebrapaden ter hoogte van de Tortelduif en de Bramleylaan. De zebrapaden zouden volgens de gemeente leiden tot 'schijnveiligheid'. Ook de politie stond positief tegenover het besluit de oversteekplaatsen te laten vervallen.

Fractie Tonnaer stelt dat de oversteekplaatsen behouden moeten blijven. Niet alleen op de Westerblokker maar ook bij de Grevelingenweg en de Maasweg, waar de werkzaamheden per 26 oktober van start gaan

Schijnveiligheid

Verantwoordelijk wethouder Samir Bashara wees de fractie er op dat het advies van het college stoelt op advies van deskundigen. "We doen dit niet voor de lol hier is over nagedacht door mensen die daar voor hebben gestudeerd. Als zij stellen dat het in bepaalde situaties minder veilig is zebrapaden terug te plaasen vertrouw ik daarop, maar het lijkt er op dat de raad dat advies in de wind slaat en dat brengt risico's."

Volgens de wethouder kan in sommige situaties een zebrapad juist voor schijnveiligheid zorgen in plaats van dat dit tot een veiligeresituatie leidt. Dat dit tot twee keer aan toe in twijfel wordt getrokken door Fractie Tonnaer valt de wethouder verkeerd. "Als de raad besluit mijn advies in de wind te slaan zal ik nogmaals een onderzoek starten, maar ik ga niet iets uitvoeren waarvan wordt gezegd dat het de situaties onveiliger maakt, laat dat helder zijn, dan stuurt u mij maar weg."