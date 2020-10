Ook hof geeft KLM gelijk over ontslagmethode cabinepersoneel

SCHIPHOL - KLM hoeft het cabinepersoneel dat als laatste is aangenomen niet het eerst te ontslaan bij de aanstaande reorganisatie. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Cabinebond VNC was in hoger beroep gegaan nadat de rechtbank al had besloten dat KLM niet het door VNC gewenste 'Last In, First Out'-principe hoeft te hanteren, maar vangt nu opnieuw bot bij het hof.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

KLM wil met een afspiegelingsprincipe het stewards- en stewardessencorps verkleinen. Bij de maatschappij verdwijnen voor zover bekend 5.000 banen, maar dat worden er volgend jaar vermoedelijk meer. VNC ging niet met het afspiegelingsprincipe akkoord, omdat de bond meent dat cabinepersoneel dat lang in dienst is daardoor het meest wordt gedupeerd. Voor VNC zijn dienstjaren heilig, omdat het personeel vele jaren in dienst moet zijn geweest om in aanmerking te komen voor promotie.

Bij een afspiegelingsprincipe vallen de klappen niet alleen bij het personeel dat het korst in dienst is. Van zowel de rechtbank als het gerechtshof mag KLM met dat principe aan de slag. Om 'Last In, First Out' toe te passen, moet dat in de cao staan. Bij KLM is dat niet het geval.

Vrijwillig vertrek

Al 2.000 KLM-medewerkers kiezen eieren voor hun geld en hebben getekend voor een vrijwillige vertrekregeling. Personeel dat daar voor gaat kan tot 18 maanden salaris meekrijgen, afhankelijk van het aantal dienstjaren. Omdat het er nu uitziet dat KLM door de coronacrisis in 2021 nog steeds te veel personeel heeft, biedt de maatschappij het een tweede vrijwillige vertrekregelingsronde aan. KLM gaat ervanuit dat er volgend jaar nog eens 1.500 banen verdwijnen.