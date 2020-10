Acht nieuwe coronabesmettingen bij AZ, Napoli-uit gaat door

ALKMAAR - Er zijn acht nieuwe besmettingsgevallen geconstateerd bij AZ. De Alkmaarders, die over twee dagen in de Europa League spelen tegen het Italiaanse Napoli, maakte afgelopen vrijdag al melding van negen coronabesmettingen op de club. Op dit moment zijn er liefst dertien spelers geïnfecteerd met het virus, laten de Alkmaarders weten op hun site .

Vorige week ging het om zes selectiespelers. Verder waren er drie andere medewerkers van de club positief getest. AZ meldt dat er inmiddels drie van die negen personen inmiddels negatief zijn getest. Ondanks dat er dertien besmettingen zijn binnen de selectie, reist de ploeg van trainer Arne Slot met een 17-koppige selectie naar Italië. De wedstrijd gaat gewoon door, tenzij de lokale autoriteiten het verbieden.

AZ stond dinsdag in nauw contact met de KNVB, de GGD en de UEFA. Acht van de besmette personen zouden volgens de NOS Timo Letschert, Jordy Clasie, Myron Boadu, Ferdy Druijf, Hakon Evjen, Ron Vlaar, Juan Castillo en Zakaria Aboukhlal zijn. Letschert, Clasie en Druijf waren eerder al besmet. De andere vijf spelers, waaronder spits Boadu en de ervaren verdediger Vlaar, zouden daar nu dus bij zijn gekomen. Het is onbekend welke spelers er nog meer positief zijn getest op het coronavirus. AZ doet er wegens de privacyrechten van de spelers geen uitspraken over.