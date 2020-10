Weesper helpt alle stations aan een aed, nadat hij er bij reanimatie geen kon vinden

WEESP - Alle Nederlandse treinstations krijgen volgend jaar een automatische externe defibrillator (aed) om mensen met een hartstilstand snel te kunnen helpen. Dat gebeurt na een noodkreet van Weesper Arnoud Vermeer. De treinreiziger probeerde vorig jaar op station Weesp het leven van een man met een hartstilstand te redden. Het bleek tevergeefs, onder andere omdat er in geen velden of wegen een aed te vinden was. Meteen na het voorval trok hij aan de bel. "Dat er nu op elk station zo'n apparaat komt te hangen, is een mooi gevolg van een hele trieste dag."

Arnoud hoorde op het station twee conducteurs om hulp roepen. Ze stonden gebogen over een man die net een hartstilstand had gekregen. Arnoud twijfelde geen moment, rende er naar toe en probeerde de man te redden. "Er gaat op dat moment meteen een knop om en je laat alles vallen om een leven proberen te redden", vertelt hij. "Je probeert alles te doen wat je op EHBO-cursussen hebt geleerd. Proberen te praten met het slachtoffer, voelen of hij nog een hartslag heeft. De man bleek er slecht aan toe, ik ben meteen begonnen met reanimeren."

"Tot mijn verbazing was er op het station geen enkele aed te vinden. Als die er wel was had het slachtoffer het misschien wel gered"

Waar Arnoud met al zijn energie probeerde het hart van de man weer aan de praat te krijgen, stuurde hij andere mensen op pad om een aed te halen. Die bleek nergens te vinden. "Tot mijn verbazing was er op het station geen enkele aed te vinden. Er is ook gekeken bij een paar bedrijven in de buurt. Daar bleek wel een aed aanwezig binnen in het kantoor, maar het was weekend dus alles zat op slot. Met een aed had deze meneer het misschien wel gered. Zeker als je er snel bij bent, zijn de kansen best groot. Maar letterlijk elke seconde telt. Nu kwam hulp veel te laat. We moesten wachten op de ambulance, die kwam pas na twaalf minuten. De man overleed helaas ter plekke."

Kamervragen na noodkreet

Arnoud stapte na het voorval geëmotioneerd en beduusd alsnog op de trein naar Schiphol. Hij pakte zijn telefoon en schreef een tweet aan de NS. "Ik heb vanmorgen iemand moeten reanimeren op station Weesp. Tot mijn grote verbazing is er op het station of in de trein geen AED aanwezig. Zouden jullie kunnen zorgen dat er een AED in iedere trein, bij de machinist, aanwezig is?", schreef hij. Het regende vervolgens reacties. Van verontruste mensen, maar ook van de NS en onder meer de Hartstichting. "Vrij snel na de tweet stapte ik voor een vlucht van negen uur in het vliegtuig. Toen ik landde zag ik dat er echt honderden keren was gereageerd."