Plotseling snoeiwerk irriteert tegenstanders woningbouwplan in Overveen

De bewoners van de naastgelegen woonwijk voeren sinds deze zomer actie tegen de plannen op het Blekersveld. Nadat twee andere locaties in Bloemendaal afvielen voor de huisvesting van statushouders, door protest van bewoners daar, is deze locatie nu de aangewezen plek volgens de gemeente. Maar de actievoerende bewoners, verenigd in Stichting Blekerveldgroen, vinden dat hun wijk met voornamelijk sociale huurwoningen daar niet de geschikte plek voor is. Bovendien hadden ze gehoopt dat het veldje een parkje zou worden.

Dat groen, dat de afgelopen 25 jaar welig heeft mogen tieren op een oude vuilstortplaats, wordt nu gekortwiekt. En dat terwijl de actievoerders er vanuit gaan dat ze de bouwplannen nog tegen kunnen houden. "Er is nog geen echt besluit waarop wij ons bezwaar kunnen maken en ondertussen wordt de hele natuur vernietigd", aldus voorzitter Stijn de Geus namens de actievoerders. "Iedere keer wordt er al actie ondernomen (door de gemeente Bloemendaal, red.), voordat de normale rechtsgang is gedaan."

Padden, kikkers en egeltjes

Wethouder Henk Wijkhuisen bezweert dat het snoeiwerk echt geen 'powerplay' van de gemeente is. Hij zegt de instemming van de meerderheid van de gemeenteraad te hebben voor deze locatie voor tijdelijke woningen voor statushouders en wil met dit snoeiwerk juist gedegen voorwerk doen. "We willen voorkomen dat er straks mogelijk allemaal padden, kikkers en egeltjes in de grond gaan zitten. Anders moeten we wachten tot volgend jaar augustus, want als deze beestjes uit de grond komen is het broedtijd."

En die tijd heeft Bloemendaal niet. Omdat tot nu toe elke locatie voor huisvesting van statushouders afviel, is de gemeente in tijdnood gekomen. De Provincie Noord-Holland heeft een deadline gesteld: voor eind van dit jaar moet Bloemendaal haar aandeel aan statushouders onderdak bieden.

De omwonenden denken een sterke juridische zaak te kunnen aanspannen tegen dit plan, als er eenmaal een officieel besluit genomen wordt. Ondertussen zien ze met lede ogen het groen gesnoeid worden. "Iets wat hier 25 jaar heeft kunnen ontstaan vernietig je onomkeerbaar", concludeert De Geus. "Zonder dat de rechter ook maar één besluit van de gemeente heeft kunnen toetsen."