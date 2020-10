Gemeente Napels wil AZ toegang weigeren voor Europa League-duel

"We moeten onze verantwoordelijkheid tonen", laat Borriello, die in de gemeente Napels verantwoordelijk is voor de sport, weten aan Sport Mediaset. "AZ moet in quarantaine worden geplaatst en de wedstrijd moet worden uitgesteld." Volgens hem is de ploeg van trainer Arne Slot een gevaar, omdat zij 'liefst negen' spelers in de selectie hebben die positief zijn getest op het coronavirus. AZ liet eerder weten dat het om zes spelers en drie stafleden ging.

Geen invloed op de UEFA

Overigens denkt Borriello dat zijn advies geen gevolgen zal hebben op het wel al dan niet doorgaan van Napoli - AZ. De gemeente heeft, volgens hem, geen enkele invloed op de UEFA. "Kortom, daar gaan we weer. De wetten van de staat enerzijds, die van het voetbal anderzijds", laat hij weten.