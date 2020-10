Dorpsgenoten vormen erehaag voor schaatsicoon Ab Krook: "Hij is een geweldenaar"

Krook werd in januari 2019 al eens getroffen door een herseninfarct. Na een voorspoedig herstel werd hij recentelijk voor de tweede keer getroffen. Vandaag is hij na een laatste groet van dorpsgenoten en bekenden in besloten kring begraven.

Krook maakte eind jaren '70 furore als bondscoach in het Nederlandse Schaatsen. In 1980 won Annie Borckink onder zijn leiding goud op de Olympische spelen van 1980, Ria visser pakte er een zilveren plak. In 1992 werd ook Bart Veldkamp Olympisch kampioen onder leiding van Krook.

Politiek

Dorpsgenoten kennen hem vooral als een betrokken en bevlogen Loosdrechter. Naast zijn schaatscarrière was Ab actief in de lokale politiek. Voor de partij Dorpsbelangen maakte hij zich hard voor Loosdrecht en verzette hij zich tegen de fusie van de gemeente Wijdemeren met Hilversum.

Jacob van der Meulen was 47 jaar lang voorzitter van de Loosdrechtse ijsclub en kent Ab als geen ander. "Het persoonlijke contact ga ik missen. Hij was een zeer betrokken en geïnteresseerde dorpsgenoot. Wellicht hebben we binnenkort een Krookstraat of een Krookplein", aldus de Loosdrechter.