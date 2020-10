Carleen strijdt tegen verborgen armoede in het Amsterdamse Betondorp

Omdat Carleen door de boodschappenservice bij veel mensen thuis kwam, zag ze hoeveel verborgen armoede er is in Betondorp. "Ik ben heel erg geschrokken van mensen die geen kasten hebben, geen vloer of geen onderbroeken. Ik begrijp niet hoe dit kan in Nederland."

De maaltijdenservice die Carleen opstartte in het begin van de coronatijd, is inmiddels uitgegroeid tot een winkeltje waar op dit moment veertig Betondorpers gratis boodschappen kunnen halen. Daarnaast helpen Carleen en haar vrijwilligers met bijvoorbeeld kleding, bijles en het begeleiden van ziekenhuisbezoeken.

De producten krijgt Carleen voornamelijk van de buurt. "We mogen iedere dag oud brood halen bij de bakker, vrienden van mij koken maaltijden en de padvinders hebben een inzamelingsactie gehouden. Betondorp is echt een dorp, mensen willen graag helpen."

Ewald uit Betondorp komt een aantal keer per week naar de supermarkt van Veerkrachtig Betondorp. "Als zij er niet waren, at ik waarschijnlijk niets. Of nou ja, heel erg weinig", vertelt hij. "Ik ben ze ontzettend dankbaar."

Irene Verspeek van Stichting Armoedefonds legt uit dat verborgen armoede moeilijk te meten is. "Veel gemeenten of regio’s weten niet hoe groot het probleem in de buurt is, omdat het aantal bijna niet in cijfers te vatten is. Wij zien dat vooral ouderen in verborgen armoede leven, omdat dit een groep is die vaak moeite heeft om hulp te vragen."

Om verborgen armoede tegen te gaan is het volgens Verspeek belangrijk om als organisatie zo veel mogelijk in de wijk aanwezig te zijn en contact te maken."Mensen trekken zich vaak terug en blijven binnen. Ze zullen niet meteen bij de Voedselbank aankloppen, daarvoor is de drempel te hoog. Kleine initiatieven, waar je niet allerlei papieren moet overhandigen, werken vaak beter", legt ze uit.