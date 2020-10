De Peiling: Moet er een blowverbod op straat komen?

Brief

Grapperhaus schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan die motie tegemoet kan komen. Het gedoogbeleid geldt volgens de minister alleen voor de verkoop van wiet en hasj in coffeeshops. Het bezit van softdrugs is al verboden, en daarmee dus eigenlijk ook het gebruik ervan. 'Want om ze te kunnen gebruiken, moet je ze eerst in je bezit hebben', schrijft Grapperhaus. 'En daar kan dus op worden gehandhaafd.'



Speeltuinen en pleinen

In een aantal gemeenten geldt al langer een blowverbod op sommige plekken. Bijvoorbeeld in de buurt van speeltuinen. Ook op plaatsen waar overlast van hangjeugd verwacht wordt, zoals het Amsterdamse Mercatorplein, is blowen al sinds 2006 verboden.