Yvonne struint buiten de gebaande paden voor de perfecte vossenfoto

Yvonne van der Meij trekt een paar keer per week de Amsterdamse Waterleidingduinen in. Ze zwerft dan met haar camera tientallen kilometers buiten de gebaande paden, op zoek naar het perfecte plaatje. In de lente heeft ze vaak vossenwelpjes voor haar lens, maar in deze tijd van het jaar maakt ze graag foto’s van bronstige herten die vechten om het hart van een vrouwtje.

Yvonne van der Meij - @Foto_vonnie

"Ik maak al mijn hele leven foto’s, maar sinds 2012 kan ik me er echt op toeleggen", vertelt Yvonne. Toen kocht ze een digitale fotocamera. "Voor die tijd moest ik werken met fotorolletjes, dat was echt een dure grap. Digitaal kon ik losgaan, ik maakte achterlijk veel foto’s op vakantie, of ik trok met de Nikon Club de Amsterdamse Waterleidingduinen in. Toen ik daar eenmaal een vos had gezien was ik verslaafd. In dit duingebied mag je van de paden af. Het is zo groot dat je daar niemand tegen hoeft te komen."

Omdat NH Nieuws bijna 50.000 volgers heeft zetten we een aantal vaste bijdragers in het zonnetje. Yvonne van der Meij (@foto_vonnie op Instagram) uit Heemskerk is een van de fotografen die regelmatig foto's aanlevert voor het Instagramkanaal van NH Nieuws.

Gewoon struinen "Meestal ga ik gewoon op pad, ik begin bijna altijd bij duiningang Pannenland. Ik fotografeer alles wat ik tegenkom: boomkikkers, libellen, zonnedauw, vosjes en herten. Gewoon struinen en zien wat er op mijn pad komt. Dit is echt mijn favoriete plekje." "De meest bijzondere foto die ik heb gemaakt was die van een welp in de bek van de moedervos. Ik was samen met een andere fotograaf op pad en we zaten een beetje te kletsen, toen een vos naar een burcht [hol, red.] toeliep en begon te roepen. Daar zat een welp in, die niet naar buiten wilde. De moedervos haalde de welp achterstevoren naar buiten, om de kleine daarna vol trots aan ons te laten zien. Dat was zo’n bijzonder moment!"

"Neem je tijd" Als tip voor aspirantfotografen geeft Yvonne mee: "Neem je tijd, ga rustig zitten en wacht af. Ga bij voorkeur alleen op pad, of samen met een andere fotograaf. Dan heeft het fotograferen ook prioriteit. Als ik weet dat er dieren in de buurt zijn ga ik tegen een boom aanzitten en wacht ik tot ze vanzelf in de buurt komen. Als ik in m’n eentje ben, lopen de herten en vosjes vlak langs me!"

