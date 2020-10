Overlastgevende corona-testunit Andijk verplaatst: rust is terug in de buurt

ANDIJK - De testunit die een aantal Andijkers overlast bezorgde is verplaatst naar een nieuwe locatie. De unit stond aan de Keizerskroon in een doodlopende straat in een woonwijk. Dit leidde tot frustratie onder bewoners, die klaagden over wachtrijen voor de ramen en mondkapjes in de tuin. De testunit is nu verplaatst naar een sportveld.

"Gezien het oplopende aantal besmettingen en de hoeveelheid mensen dat zich liet testen is in er in samenspraak met de gemeente voor gekozen om de testunit te verhuizen", licht de praktijkmanager van De Blokkendoos de beslissing toe. De testunit van huisartsenpraktijk De Blokkendoos is nu te vinden op het parkeerterrein van sporthal De Klamp. Hier worden coronatests op advies van de huisarts uitgevoerd, maar ook commerciële tests. Minder overlast De gemeente ziet dit als een passende oplossing voor de problemen die door de testunit zijn ontstaan tussen omwonenden en de huisarts. "Op de nieuwe locatie wordt minder overlast verwacht doordat er geen omwonenden zijn. Ook is er op deze locatie voldoende parkeergelegenheid en er zal een dagelijkse controle uitgevoerd worden op mondkapjes in het openbaar groen in de buurt van de testunit."

Op de oude locatie staat inmiddels een nieuwe unit van de huisarts, als een soort spreekkamer voor de huisarts om 'coronaverdachte patiënten' in te kunnen ontvangen, maar de bewoners hebben hier geen klachten over. "Er komen zo'n vijf mensen aan het einde van de dag, dat is een verademing in vergelijking met de rijen die er voorheen stonden", laat een anonieme buurtbewoner weten. Relatietherapie Zo lijkt de rust teruggekeerd aan de Keizerskroon in Andijk. "Het is een gigantische opluchting dat we onze privacy weer terug hebben en we hopen nu weer met elkaar te kunnen bouwen aan een goede relatie met de dokter. Het is fijn dat dit achter de rug is.